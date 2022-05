La Formula 1 per la prima volta in Florida! Gli orari del Gp di Miami e dove vederlo in tv

SportFair

E’ terminata la pausa per i piloti di Formula 1. Dopo aver ricaricato le energie a seguito del Gp di Imola i campioni delle quattro ruote sono pronti per volare negli Stati Uniti dove domenica si corre, per la prima volta nella storia, il Gran Premio di Miami.

Si tratta di un Gp cittadino in un circuito spettacolare e affascinante, che sarà una novità assoluta per tutti. La Red Bull arriva a Miami reduce dalla bella doppietta in Italia, mentre la Ferrari è carica e motivata a far bene per riscattarsi dopo un Gp dell’Emilia Romagna non troppo soddisfacente.

Il weekend di gara di Miami sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky mentre qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato alle 23.30 e domenica alle 23.00.

Il programma del Gp di Miami

Venerdì 6 maggio

Prove Libere 1: ore 20:30 – 21:30

Prove Libere 2: ore 23:30 – 00:30

Sabato 7 maggio

Prove Libere 3: ore 19:00 – 20:00

Qualifiche: ore 22:00 – 23:00

Domenica 8 maggio

Gara: ore 21:30 – 23:30