Domenica il Gp di Catalogna di MotoGP: gli orari e dove seguirlo in tv

Il Mugello si è tinto di rosso ieri pomeriggio grazie alla splendida vittoria di Pecco Bagnaia, che ha ritrovato il successo davanti al pubblico italiano. La MotoGP si sposta adesso in Spagna, dove domenica si corre il Gp di Catalogna.

Non ci sarà Marc Marquez, che al Mugello ha annunciato che si fermerà per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico e cercare di ritrovare la forma fisica perfetta per poter tornare a divertirsi e ad essere competitivo.

La Ducati cercherà di essere ancora protagonista, con Bagnaia che punta a rosicchiare ancora qualche punto in classifica per avvicinarsi sempre più al vertice. Il fine settimana spagnolo sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre su Tv8 andranno in onda qualifiche e gare di tutte e tre le classi, ma in differita.

Il programma del GP di Catalogna

Giovedì 2 giugno

17.00 Conferenza stampa

Venerdì 3 giugno

9.00 FP1 Moto3

9.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

Sabato 4 giugno

9.00 FP3 Moto3

9.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

Domenica 5 giugno

9.00 Warm up Moto3

9.20 Warm up Moto2

9.40 Warm up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14. Gara MotoGP