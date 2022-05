L’omaggio dei tifosi della Juventus a Chiellini: la coreografia è fantastica, il cambio dopo 16 minuti | VIDEO

SportFair

E’ iniziata l’ultima partita della 37esima giornata del campionato di Serie A, penultimo appuntamento del massimo torneo italiano: in campo Juventus e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri non ha più grandi obiettivi, è già sicura del quarto posto in classifica mentre i biancocelesti sono in lotta per l’Europa.

Pubblico delle grandi occasioni in casa Juventus, lo spettacolo dello Stadium è da brividi. Particolarmente emozionato Giorgio Chiellini, all’ultima partita davanti al pubblico amico con la maglia bianconera. Per l’occasione i tifosi sono stati protagonisti di una coreografia fantastica in onore del difensore. Il calciatore è uscito dal campo dopo 16 minuti, abbracciato da tutti i compagni. Al suo posto de Ligt.