Balotelli, l’omaggio a Raiola è commovente: “un secondo padre”

La famiglia Raiola ha annunciato ieri, con un post sui profili social di Mino, la morte del procuratore. Dopo la notizia smentita qualche giorno fa dall’agente stesso, ieri, purtroppo, è arrivato l’annuncio vero: Mino Raiola è morto.

Una notizia che ha spezzato il cuore di molti calciatori che hanno collaborato con lui, tra cui anche Mario Balotelli. Ci ha messo un po’ SuperMario per metabolizzare l’accaduto e dedicare a Raiola un omaggio: “sarai sempre con me nella vita e nel calcio! I tuoi rimproveri, aiuti, consigli, battute e strategie saranno sempre nella mia testa .

TI VOGLIO BENE E TI VORRÒ SEMPRE BENE come ad un secondo padre e so che da lassù sarai sempre presente nelle nostre vite! Buon viaggio Mino ❤️“, ha scritto il calciatore italiano sui social a corredo di una foto che lo ritrae con Raiola.