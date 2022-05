Oggi la Belluno-Marmolada, la penultima tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria

SportFair

Il Giro d’Italia sta per volgere al termine e, ancora, la sfida per la vittoria è apertissima. Carapaz è il leader della generale, con Hindley a soli 3 secondi. Landa, virtualmente sul podio, ha un minuto e 5 secondi di distacco dalla maglia rosa, ma le tappe di oggi e domani possono rivelarsi decisive.

I corridori si spostano oggi da Belluno a Marmolada, percorrendo 168 km con un dislivello di 4490 m. Quello odierno è un classico tappone dolomitico: l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia 2022. Partenza da Belluno con una breve deviazione lungo la valle del Piave tra Sedico, Santa Giustina e Sospirolo. Si entra quindi nella valle del Cordevole che si risale attraverso Agordo e Cencenighe. Inizia lì il trittico di salite finale con il Passo di San Pellegrino (pendenze oltre il 15% dopo Falcade) seguito dal Passo Pordoi (Cima Coppi 2022) e infine dal Passo Fedaia con i 6 km dopo Malga Ciapela sempre sopra il 10% raggiunge pendenze del 18%. Ultimi chilometri 14 km tutti in forte ascesa. Dopo Caprile la strada sale impegnativa fino a Rocca Pietore dove diventa un falsopiano attorno al 2%. Dopo Sottoguda la pendenza sale di nuovo fino a una breve discesa prima di Malga Ciapela (da segnalare una galleria in curva illuminata). Ultimi 6 km con pendenza media attorno al 12% e punte a metà del 18%. Rettilineo finale piano in asfalto.