Oggi ancora una chance per i velocisti, il Giro d’Italia si sposta da Sanremo a Cuneo: percorso e altimetria della 13ª tappa

L’Italia ha fatto bis ieri con la vittoria di ieri di Oldani sul traguardo di Genova nella 105ª edizione della Corsa Rosa. Il Giro d’Italia prosegue con una nuova tappa, quella che porta i corridori da Sanremo a Cuneo, dopo 150 km con un dislivello di 1450 metri. La frazione odierna potrebbe essere la penultima possibilità per i velocisti, in una tappa con una sola salita, il Colle di Nava, nella parte iniziale seguita da un lungo attraversamento della piana cuneese. Lungo il Colle di Nava si superano diverse gallerie illuminate e tutte in salita. Una volta entrati in pianura restano da segnalare gli ostacoli al traffico cittadini. Arrivo in leggera ascesa. Gli ultimi chilometri saranno all’interno della città. Si superano alcune rotatorie su strade molto larghe, ben pavimentate e rettilinee nella prima parte. Entrati nel centro storico si percorrono 800m in pavé che portano dentro l’ultimo chilometro. Rettilineo di arrivo su asfalto con pendenza media di circa 2.5%.