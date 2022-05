Nuovo abbandono al Giro d’Italia: si ritira Tom Dumoulin

SportFair

Dumoulin lascia l’amato Giro d’Italia nella 14a tappa: “acceso e vuoto”

Dopo Bardet, il Giro d’Italia perde un’altra pedina: Tom Dumulin si è ritirato oggi, durante la 14ª tappa della Corsa Rosa. L’ex vincitore della grande corsa a tappe italiana ha alzato bandiera bianca a circa 100 km dalla fine della tappa odierna, perchè fisicamente al limite.

“Il serbatoio è vuoto. Non so davvero cosa dire a riguardo al momento. Questo è molto deludente. Non posso dare una spinta senza che faccia male. La forma semplicemente non c’è. Al momento non ho una risposta alla domanda sul perché lo sia. Ho notato che non avevo le gambe migliori in questo Giro. Tuttavia, ero ansioso di finire questo round e finire con il resto della squadra a Verona. Volevo almeno ottenere i chilometri di gara necessari sulle gambe. Mi sono carico ogni mattina per trarne il massimo, ma semplicemente non ci riesco. Il corpo è attualmente finito“, ha dichiarato l’olandese della Jumbo.