Incredibile aggressione in campo: Billy Sharp colpito con una testata durante i festeggiamenti del Nottingham | VIDEO

Scene folli ieri sera nel secondo turno di semifinali di playoff della seconda divisione inglese tra Nottingham Forest e Sheffield United: il capitano della squadra ospite è stato aggredito durante i festeggiamenti.

Ad accedere in finale sono stati i padroni di casa, che ieri sera, al City Ground, hanno trionfato ai rigori, ma è quanto accaduto dopo l’invasione in campo dei tifosi che ha lasciato tutti a bocca aperta. Quella che doveva essere comunque una serata di festa si è trasformata in una serata da incubo.

Billy Sharp ha ricevuto un feroce attacco da un tifoso del Nottingham Forest: l’uomo, correndo a tutta velocità, si è piombato contro il capitano dello Sheffield, copendolo violentemente con una testata.

Billy Sharp ha avuto bisogno di punti di sutura dopo il colpo e l’aggressore è stato individuato e arrestato.

Billy “è scosso, sanguinante e arrabbiato, ma tutto si risolverà“, ha affermato il manager Heckingbottom.

“Un idiota senza cervello ha rovinato quella che è stata un’incredibile notte di football. Congratulazioni al Nottingham Forest per la vittoria e buona fortuna per la finale. Come ex giocatore del Forest, non lascerò che un bastardo rovini il mio rispetto per i fan del Forest. Incredibilmente orgogliosi di essere il capitano di questo gruppo di giocatori dello Sheffield United, hanno dato il massimo e possono tenere la testa alta. Torneremo e torneremo. Grazie per tutti i messaggi e il supporto dopo l’incidente“, ha scritto Sharp sui social.