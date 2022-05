Nibali, la condizione fisica e le voci di un annuncio sul futuro nella sua Messina

SportFair

La tappa di ieri del Giro d’Italia ha visto trionfare sull’Etna Kamna. Juan Pedro Lopez è il nuovo leader della classifica, seguito proprio dal vincitore della frazione di ieri e da Taaramae.

La tappa dell’Etna è stata tosta e complicata per Vincenzo Nibali, che ha ceduto 2’15 ai migliori. “Era un ritmo troppo alto? Alto e basta. Non è che stessi male, ma non ce la facevo a seguire, tutto qua“, ha dichiarato lo Squalo dello Stretto dopo la tappa di ieri nella sua Sicilia.

Mentre il ds Martinelli ha spiegato di aspettarsi “una difesa come quella che è stata“, circolano voci di un possibile annuncio di Nibali sul suo futuro nella tappa odiera della Corsa Rosa, con traguardo nella sua Messina.