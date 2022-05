Continua la contestazione dei tifosi del Napoli, striscione contro De Laurentiis: “preferisce il portafoglio gonfio” | FOTO

SportFair

Sono momenti di tensione in casa Napoli. I tifosi sono delusi della stagione della squadra di Luciano Spalletti, l’obiettivo massimo può essere quello del terzo posto in classifica. Il tecnico ha confermato la volontà di voler rimanere al Napoli, nonostante lo striscione di contestazione esposto all’esterno dello stadio Maradona. “Io non ho dubbi. Sono l’allenatore del Napoli”, ha detto Spalletti nella conferenza stampa di oggi. “Quando sono arrivato non ho trovato aria di contestazione ma peggio: indifferenza. In molti non si sentivano coinvolti. E all’inizio mi sembrava di essere l’unico a crederci. Ora mi sento meno solo perché c’è rammarico addirittura per lo scudetto. Ma ricordo che nella griglia di partenza tutti ci davano quinti se non addirittura settimi”.

I tifosi si sono schierati anche contro la dirigenza e il presidente Aurelio De Laurentiis. “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio… la nostra vessazione è avere un presidente cialtrone”, si legge in uno striscione durissimo.