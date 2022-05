SportFair

In attesa della gara di questo pomeriggio, i piloti della MotoGP sono tornati in pista questa mattina, dopo le qualifiche di ieri, per il warm up del GP di Spagna. A fine sessione è Nakagami il più veloce, seguito da Quartararo e Bagnaia, ancora una volta tra i migliori sul circuito di Jerez de la Frontera. Quarto tempo per Jorge Martin, che si lascia alle spalle Zarco e Marquez. Nono Morbidelli, seguito da Rins. Fuori dalla top ten Aleix Epsargaro, 13°.