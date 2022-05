La rivelazione di Nadal: “quella di martedì con Djokovic potrebbe essere la mia ultima partita al Roland Garros”

SportFair

Rafa Nadal, dopo una partita combattuta contro un tosto Augere-Aliassime, è riuscito a staccare il pass per i quarti di finale del Roland Garros. Domani, il maiorchino sfiderà il numero 1 al mondo Novak Dhokovic per un posto in semifinale.

Dopo la partita di ieri, Nadal ha parlato della sfida di domani contro il serbo, svelando che potrebbe essere la sua ultima partita al Roland Garros: “speriamo che non sia così e di poter continuare a venire per molti anni. Ma se le cose non vanno bene, martedì potrebbe essere la mia ultima partita qui, ecco perché mi piacerebbe giocarla di giorno. Conosco il torneo di giorno, non tanto di notte, perché è stato il modo in cui l’ho giocato per tutta la vita. Ho attraversato di nuovo un processo difficile con il mio piede, quindi non so cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro con la mia carriera. Ma è per questo che ho sto solo cercando di divertirmi il più possibile e lottare il più possibile per continuare a vivere il sogno di continuare a giocare a tennis e tornare in un round molto avanzato del Roland Garros, giocando contro il numero uno del mondo. Vediamo. Spero di potermi dare l’opportunità di giocare al massimo livello possibile e vedremo“, ha affermato.

Sulla sfida con Djokovic ha poi aggiunto: “ci conosciamo molto bene. Abbiamo avuto tante storie insieme. Viene dalla vittoria a Parigi e non è una situazione ideale per me. Ma questo è il Roland Garros ed è il mio torneo preferito. Quello che vi garantisco è che Cercherò di fare del mio meglio e che lotterò fino alla fine”.