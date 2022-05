Nadal torna in campo a Madrid, ma ad una condizione: “non giocare allo stesso orario del Real Madrid”

SportFair

E’ iniziato domenica il torneo ATP di Madrid. Sinner e Musetti sono i due italiani che sono riusciti a superare il secondo turno, ma gli appassionati attendono il ritorno in campo di Rafa Nadal, che potrebbe incontrare il giovane talento spagnolo Alcaraz nei quarti di finale.

Proprio dei due spagnoli ha parlato Feliciano Lopez, direttore del Mutua Madrid Open: “non vedo partita migliore in questo momento di Alcaraz-Nadal. Si spera. Nadal debutta mercoledì, Carlos viene dalla vittoria a Barcellona… Sarebbe una partita ipotetica che tutti vorrebbero vedere“, ha affermato ai microfoni di El Larguero di Cadena SER.

Lopez ha parlato poi della richiesta di Rafa Nadal di non giocare in concomitanza con il ritorno di semifinale di Champions League del Real Madrid: “spero di poter andare al Bernabéu. Nadal ci ha chiesto di non giocare quando gioca il Real. Gli piace giocare di giorno , in modo che la palla rimbalzi più in alto“.

Infine su Djokovic ha concluso: “è felice, sembra che i Paesi stiano già facendo rientrare le persone. Gli costa un po’ perché ha giocato poche partite e la questione delle vaccinazioni ha influito sul suo calendario. Ama Madrid e la Spagna, ha una casa a Marbella, credo che il Mutua Madrid Open gli darà molta fiducia“.