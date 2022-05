Lorenzo, che peccato! Musetti da applausi al Roland Garros, ma Tsitsipas vince in rimonta

SportFair

Il tabellone del Roland Garros non è stato di certo clemente con Lorenzo Musetti: il tennista italiano, infatti, si è ritrovato Stefanos Tsitsipas nel match di esordio. Musetti, però, di certo non si è dato per vinto ancor prima di scendere in campo e, concentrato e motivato ha dato del filo da torcere al suo avversario.

Una grande prestazione quella del giovane tennista italiano, numero 66 al mondo, che ha messo in difficoltà il suo avversario, conquistando i primi due set del match. Al terzo set, però, Musetti ha avuto un calo, mentre il numero 4 al mondo è diventato sempre più competitivo e forte. I due tennisti, bisogna ricordarlo, hanno 4 anni di differenza e, il campione greco, rispetto al giovane azzurro, ha una maturità ben diversa in campo, acquisita con l’esperienza: Tsitsipas ha disputato molte più partite di Musetti, soprattutto ad alti livelli ed in uno Slam. Musetti, che sta lavorando molto sul fisico, non riesce ancora ad avere la stessa tenuta del suo avversario, che nonostante le 3 ore di partita non è sembrato affatto affaticato, anzi, più il match proseguiva e più il greco appariva carico ed energico, a differenza dell’italiano, crollato piano piano sempre più. Per Musetti, comunque, tanti applausi: l’azzurro è risucito a tenere testa ad un campione, cedendo dopo tre ore e 36 minuti di gioco, col punteggio di 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2. Tsitsipas, dunque, stacca il pass per il secondo turno, dove sfiderà Kolar.