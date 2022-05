Murray, nessuna pietà per Becker: “ha sbagliato! Non merita trattamenti speciali”

SportFair

Boris Becker è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per bancarotta. L’ex tennista si trova adesso in carcere, in una struttura da incubo, come spiegato dai media inglesi.

La notizia dell’arresto di Becker è chiacchieratissima nel circuito ATP. Tra coloro che hanno commentato l’accaduto c’è Andy Murray, che non si è detto preoccupato per l’ex tennista in carcere.

“Non provo alcuna vergogna. Becker ha infranto la legge e se lo fai, non penso che meriti un trattamento speciale per quello che sei o per quello che hai fatto. Ancora una volta, mi dispiace che si trovi in ​​una situazione come questa ma mi dispiace anche per le persone che sono state influenzate dalle sue decisioni e per quello che è successo con loro. Spero che impari dai suoi errori. Ma non mi vergogno per questo caso“.