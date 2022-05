Dramma nel calcio, si tuffa dalla scogliera e muore: la tragedia sotto gli occhi di moglie e figli, il calcio piange Lamrabatte | VIDEO

SportFair

Il calcio è sotto shock, un gravissimo lutto ha sconvolto il mondo del pallone. E’ morto in maniera tragica Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista. L’uomo, sotto gli occhi della moglie e dei figli, si è lanciato da una scogliera per un tuffo ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro uno scoglio. Il 31enne era in vacanza con la famiglia, in Spagna. Lamrabatte voleva fare un salto di oltre 30 metri ma non è riuscito a calcolare bene la distanza.

Il dramma si è registrato sotto gli occhi di moglie e figli che stavano filmando il salto con un cellulare da una barca ancorata di fronte alla scogliera. La tragedia è avvenuta sulle isole Malgrats, formate da due isolotti. Nel video si vede l’ex calciatore che si lancia, poi l’impatto contro uno scoglio. Inutili i soccorsi, l’uomo è stato recuperato senza vita. Secondo l’autopsia non sarebbe morto per le ferite, ma è annegato successivamente.

La notizia ha sconvolto anche la sua ex squadra: “il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto. Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23″.