MotoGP, la partenza del GP d’Italia: avvio sprint di Luca Marini e Bezzecchi | VIDEO

E’ iniziato il gran premio di MotoGP in Italia, lo spettacolo si è spostato al Mugello. Sono tanti i motivi di grande interesse, la classifica piloti è ancora cortissima e sono tanti i piloti in grado di vincere il campionato. E’ l’ultima gara di Marc Marquez, lo spagnolo sarà costretto ad una nuova operazione e l’obiettivo è tornare in forma per il 2023.

La partenza ha regalato emozioni. Di Giannantonio riesce a mantenere la prima posizione, poi il sorpasso di Luca Marini. Bene anche Bezzecchi. Si preannuncia una sfida bellissima per il primo posto e per il podio. Bezzecchi e Marini guidano la corsa, Quartararo in grande spolvero.