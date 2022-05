MotoGP, la classifica piloti dopo il gran premio d’Italia: Bagnaia accorcia su Quartararo

SportFair

Si è concluso con il botto Gran Premio d’Italia di MotoGP, al Mugello. La gara ha regalato tante emozioni e si è conclusa con il trionfo di Bagnaia, il pilota della Ducati ha vinto in scioltezza e si è rilanciato per la vittoria del titolo. Al secondo posto Quartararo, il francese ha controllato senza rischiare. Al terzo posto Espargaro, poi Zarco, Bezzecchi e Marini. Zero pesantissimo per Enea Bastianini, il pilota italiano è caduto a 10 giri dal termine.

In classifica generale Quartararo continua a guidare la graduatoria, ma Bagnaia è riuscito ad accorciare ed è sicuramente un avversario insidioso. Bastianini non muove la classifica e complica la corsa al primo posto.

La classifica generale

1- Quartararo 122

2- Espargaro A. 114

3- Bastianini 94

4- Bagnaia 81

5- Zarco 75

6- Rins 69

7- Miller 63

8- B. Binder 63

9- M. Marquez 60

10- Mir 56

11- Oliveira 50

12- Espargaro P. 40

13- Nakagami 38

14- Vinales 37

15- Martin 31

16- Marini 31

17- Bezzecchi 30

18- A. Marquez 20

19- Morbidelli 19

20- Dovizioso 8

21- Di Giannantonio 8

22- Binder D. 6

23- Gardner 3

24- Fernandez 0