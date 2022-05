MotoGP, la griglia di partenza del gran premio di Francia: Quartararo chiamato alla rimonta

SportFair

Bagnaia in grande spolvero nel GP di Francia, l’italiano della Ducati ha conquistato una pole position strepitosa e si candida come uno dei principali protagonisti alla vittoria della gara. Ovviamente occhio a Fabio Quartararo, il francese partirà in quarta posizione. Al secondo posto Miller, poi Espargaro.

In quinta posizione Bastianini, chiamato alla rimonta per alimentare le chance di titolo e mettere pressione in classifica a Quartararo. Sesto Zarco che non è riuscito a confermarsi dopo le prove libere. Solo decimo Marc Marquez, autore di una caduta nelle Fp4.

MotoGP, la griglia di partenza del grande premio di Francia

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Miller, 3. A.Espargaro

2ª fila: 4. Quartararo 5. Bastianini, 6. Zarco

3ª fila: 7. Mir, 8. Rins, 9. Martin

4ª fila: 10. Marquez, 11. P. Espargaro, 12.Nakagami