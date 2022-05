MotoGP Francia, le FP3 sono di Zarco: secondo Bagnaia, bene anche Quartararo e Marquez

SportFair

Nuovo appuntamento con il mondiale di MotoGP, si corre in Francia. L’avvio di campionato è stato molto incerto, i piloti si sono alternati nelle prime gare e in tanti sono in lotta per vincere il titolo. Inizio dai due volti anche per i piloti italiani, Bastianini si è messo in mostra nelle prime gare, Bagnaia è in ripresa dopo un avvio difficilissimo.

Si sono concluse anche le FP3. Il più veloce è stato Zarco che ha beffato Bagnaia nel finale. In terza posizione Quartararo, un altro candidato per la vittoria. Quarto Marc Marquez, poi Miller e Espargaro. Undicesimo Vinales.