MotoGP Francia, capolavoro di Bagnaia: Pecco in pole position, solo quarto Quartararo

Grandissime emozioni nelle qualifiche del gran premio di Francia, nuovo appuntamento del Mondiale di MotoGP. La stagione entra nella fase importante, la classifica generale è ancora cortissima e sono tanti i piloti in grado di lottare per il titolo. Le prime gare sono state altalenanti dal punto di vista dei risultati. In testa alla graduatoria troviamo Quartararo, poi Espargaro, Bastianiani e Rins. In rimonta Bagnaia dopo un inizio molto negativo.

Nelle qualifiche capolavoro di Bagnaia, Pecco partirà in pole position con la sua Ducati. In seconda posizione Jack Miller, poi Espargaro. Solo quarto Quartararo, gli ultimi minuti del francese sono stati deludenti. Quinto Bastianini, sesto Zarco e decimo Marc Marquez.

MotoGP, la griglia di partenza del grande premio di Francia

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Miller, 3. A.Espargaro

2ª fila: 4. Quartararo 5. Bastianini, 6. Zarco

3ª fila: 7. Mir, 8. Rins, 9. Martin

4ª fila: 10. Marquez, 11. P. Espargaro, 12.Nakagami