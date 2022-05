MotoGP eSport, la Ducati sorride al Mugello: Piero Ricciuti sul podio in Gara-2

SportFair

Piero Ricciuti ha conquistato il suo primo podio con il Ducati Lenovo eSport Team in Gara 2 del primo round del Campionato MotoGP eSport, disputato questa sera presso le postazioni presenti all’interno del paddock dell’Autodromo Internazionale del Mugello e dotate di PC Lenovo Legion.

Dopo aver chiuso ottavo la prima gara, disputata in condizioni di bagnato sulla versione virtuale del circuito del Sachsenring, il pilota italiano ha saputo rifarsi nella seconda manche disputata invece in condizioni di pista asciutta al Mugello. Partito con il terzo tempo, in una gara costretta a ripartire più volte a causa delle bandiere rosse, Piero ha saputo mantenere la concentrazione, guadagnando prima una posizione su Saveri e poi riuscendo a ricucire il distacco da Trastevere a pochi giri dal termine.

Ricciuti ha dato poi vita ad un acceso duello con il rivale. All’ultimo giro, Piero però non era sufficientemente vicino per tentare un ulteriore attacco e ha dovuto accontentarsi del secondo posto, grazie al quale si assicura la quarta posizione in classifica generale dopo il primo round.

“In Gara 1, sono partito bene dalla sesta posizione e sono riuscito a risalire subito fino al quarto posto e a recuperare poi terreno anche sul terzo. L’ho sorpassato, ma due curve dopo ho subito da lui un “block pass” e sono caduto. Dopo essere ripartito, ho avuto un problema tecnico e sono caduto nuovamente finendo undicesimo. Fortunatamente ho trovato di nuovo un buon ritmo, che mi ha permesso di recuperare fino all’ottava posizione. In Gara 2, avevo davvero un ottimo feeling con la moto: sono partito terzo e, dopo aver superato Andrea al secondo giro, sono riuscito a riprendere Trastevere e a dar vita con lui ad una bella lotta per la vittoria. Purtroppo, oggi ci è mancato qualcosa e lui è stato davvero bravissimo. Sono comunque contento perché abbiamo raccolto punti importanti per il campionato!”, ha commentato Piero Ricciuti, aka RieroRicciuti55.

Il secondo round del Campionato MotoGP eSport sarà disputato in modalità online il prossimo 1 luglio e prevedrà una gara sul tracciato di Le Mans e una sul TT Circuit di Assen.