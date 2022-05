MotoGP, brutto errore di Bastianini: caduta a 10 giri dal termine | VIDEO

SportFair

E’ in corso il gran premio di MotoGP al Mugello, la prima parte è stata scoppiettante. In avvio Di Giannantonio riesce a mantenere la prima posizione, bene anche Luca Marini e Bezzecchi. I tre piloti si scambiano la vetta della classifica, poi lo scatto proprio di Bezzecchi. Poi Bagnaia decide di salire in cattedra, il pilota della Ducati sorpassa tutti e si porta in testa alla classifica.

Quartararo si porta in seconda posizione. A 10 giri dal termine una brutta notizia per l’Italia: caduta di Enea Bestianini e zero in classifica che rischia di complicare la corsa al titolo.