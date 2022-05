MotoGP, Aleix Espargaro sorprende tutti nelle FP2 del GP d’Italia: Bagnaia e Bastianini competitivi

SportFair

Nuovo appuntamento con il Mondiale di MotoGP, il campionato è sempre più aperto e le sorprese sono dietro l’angolo. L’ultimo gran premio in Francia si è concluso con la vittoria di Bastianini, delusione per Bagnaia che è caduto sul più bello. Continua l’appuntamento con il gran premio d’Italia, al Mugello.

Si sono concluse anche le Fp2. Sorpresa in testa alla classifica, il più veloce è stato Aleix Espargaro, vicinissimo Bagnaia. Poi Miller e Zarco. Ottimo quinto posto di Luca Marini, inizio positivo anche per Bastinini che ha chiuso al sesto posto ma con prospettive interessanti in vista dei prossimi appuntamenti. Nel finale di sessione la bandiera rossa in seguito ad una scivolata di Zarco.