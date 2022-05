MotoGP Italia: Aleix Espargaro è il più veloce nel Warm Up del Mugello, si conferma Bezzecchi

SportFair

Si è concluso l’ultimo appuntamento prima della gara di MotoGP in Italia: è andato in scena il warm-up al Mugello. Partirà in pole position Di Giannantonio, autore di una prestazione eccezionale. Alle sue spalle Bezzecchi e Marini, quinto Bagnaia e solo settimo Quartararo. Infine Bastianini è decimo.

Il warm up ha fornito le ultime indicazioni prima della gara. Il più veloce è stato Aleix Espargaro, al secondo posto Vinales. Al terzo posto Bezzecchi, poi Zarco, Nakagami e Bagnaia. Settimo Marini. Undicesimo Bastianini, dodicesimo Marc Marquez all’ultima gara prima dell’operazione.