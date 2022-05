Ian Thorpe in lutto per l’ex fidanzato Ryan Channing: è morto improvvisamente a 32 anni

SportFair

Ryan Channing, un modello, avvocato e creatore di marchi per la cura della pelle di Perth, in Australia, è stato portato d’urgenza in un ospedale. Poco dopo è morto. Aveva 32 anni. Era l’ex fidanzato di Ian Thorpe, ex nuotatore australiano, specializzato nello stile libero. Ai Giochi olimpici ha ottenuto cinque medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo, record assoluto per lo sport australiano.

Come riporta il The Sun, la conferma è arrivata anche dal fratello: “con grande dolore annuncio che mio fratello Ryan è recentemente scomparso domenica 8 maggio a 32 anni. Mentre cerchiamo risposte sulla straziante perdita del mio bellissimo fratello maggiore, chiediamo le vostre preghiere, il sostegno e la privacy, sarà amato per sempre, mai dimenticato. Ti amo, ci vedremo un giorno”.

Ryan Channing è stato fidanzato con Ian Thorpe e la relazione sarebbe durata circa quattro anni, nel 2019 la rottura definitiva. Un rappresentante di Thorpe ha detto che i suoi pensieri sono tutti per la famiglia, in questo momento difficile.