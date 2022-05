Tragedia nel mondo del calcio, è morto l’attaccante Jody Lukoki: ignote le cause del decesso, aveva 29 anni

SportFair

Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio: è morto Jody Lukoki, ex calciatore dell’Ajax. Secondo notizie provenienti dall’estero il decesso si sarebbe verificato nella giornata di lunedì. L’ex calciatore aveva da poco compiuto 29 anni e le cause della morte sono ancora sconosciute. La conferma è arrivata anche da Jan Streuer, direttore tecnico dell’FC Twente: “è incredibile. A questa età poi è davvero terribile. Siamo vicini alla sua famiglia e i suoi amici”. Anche il PEC Zwolle ha deciso di rendere omaggio: “PEC Zwolle ha appreso con sgomento e tristezza della morte troppo prematura dell’ex giocatore Jody Lukoki. Lukoki sarà ricordato per sempre come il primo marcatore del PEC Zwolle in una partita ufficiale europea. PEC Zwolle augura ai parenti di Jody Lukoki molta forza per sopportare questa enorme perdita.”

La storia di Jody Lukoki

Jody Lukoki è stato un calciatore congolese con cittadinanza olandese, di ruolo attaccante. Nato in Congo, a causa della guerra è emigrato in Olanda insieme ai genitori e al fratello. Inizia a giocare a calcio nello VVA/Spartaan di Haarlem, nel VV Young Boys di Bos en Lommer e nelle giovanili dell’Ajax a partire dal 2003. Debutta a 17 anni nel campionato olandese. Viene ceduto in prestito al Cambuur per maturare esperienza. Nel 2015 si trasferisce nel campionato bulgaro per giocare con il Ludogorec. Poi l’esperienza sfortunata allo Yeni Malatyaspor, infine il trasferimento al Twente. E’ stato nel giro della nazionale olandese e poi in quella del Congo. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo del calcio, sono in corso accertamenti per fare luce sul decesso del calciatore.