Mondiali Qatar 2022, la lista ufficiale degli arbitri: per l’Italia c’è Orsato, nell’elenco anche 6 donne

SportFair

Si avvicina l’inizio del Mondiale in Qatar, l’attesa è altissima. L’Italia non prenderà parte alla competizione, la squadra di Roberto Mancini è stata clamorosamente eliminata agli spareggi. Nel frattempo è stata ufficializzata la lista dei direttori di gara: 36 arbitri, 69 assistenti e 24 ufficiali di gara sono stati scelti in stretta collaborazione con le sei confederazioni.

Italia

Daniele Orsato

Ciro Carbone (assistente)

Alessandro Giallatini (assistente)

Massimiliano Irrati (Var)

Paolo Valeri (Var)

“Come sempre, il criterio che abbiamo utilizzato è ‘la qualità prima di tutto’ e gli ufficiali di gara selezionati rappresentano il più alto livello di arbitraggio a livello mondiale. La Coppa del Mondo 2018 è stata un grande successo, in parte grazie all’elevato standard di arbitraggio, e faremo del nostro meglio per essere ancora migliori tra pochi mesi in Qatar”, ha dichiarato il presidente del Comitato arbitri FIFA, Pierluigi Collina. “La pandemia ha condizionato le nostre attività, in particolare nel 2020 e all’inizio del 2021. Fortunatamente, la Coppa del Mondo era ancora abbastanza lontana e abbiamo avuto abbastanza tempo per fornire ai candidati una buona preparazione. Annunciamo queste selezioni con largo anticipo perché vogliamo lavorare ancora più duramente con tutti coloro che sono stati nominati per la Coppa del Mondo FIFA, monitorandoli nei prossimi mesi. Il messaggio è chiaro: non adagiatevi sugli allori, continuate a lavorare sodo e preparatevi molto seriamente per la Coppa del Mondo”.

“Grazie a un innovativo programma di monitoraggio e supporto, tutti gli ufficiali di gara potranno essere seguiti dagli istruttori degli arbitri FIFA in modo ancora più stretto e intenso rispetto agli anni precedenti. Si tratta di un fattore molto importante, da cui ci aspettiamo notevoli miglioramenti e progressi in vista della Coppa del Mondo FIFA 2022. Inoltre, ci saranno programmi individuali su misura, in particolare per quanto riguarda la salute e la forma fisica. Ogni ufficiale di gara sarà monitorato attentamente nei prossimi mesi, con una valutazione finale sugli aspetti tecnici, fisici e medici che sarà effettuata poco prima della Coppa del Mondo, in modo da averli nelle migliori condizioni quando la palla inizierà a rotolare in Qatar”, ha concluso Massimo Busacca, Direttore degli Arbitri della FIFA.