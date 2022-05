Continua l’incubo a Monaco, Leclerc a muro con la Ferrari di Lauda | VIDEO

SportFair

Continua a non sbocciare l’amore tra Leclerc e Montecarlo. Il campionato di Formula 1 è fermo con la Ferrari che continua a guidare le classifiche, il monegasco non si ferma. Un altro episodio negativo si è verificato anche durante il Grand Prix Historique de Monaco, manifestazione storica che è andata in scena in questo weekend.

Leclerc era in pista con la Ferrari 312 B3 di Niki Lauda. Il portacolori di Maranello è andato a muro danneggiando il retrotreno della monoposto numero 12. Leclerc ha perso il controllo della vettura, probabilmente a causa di un problema ai freni. Fortunatamente il pilota non ha riportato conseguenze.

Su Twitter è stato lo stesso Leclerc a commentare l’accaduto: “quando pensi di avere già avuto tutta la sfortuna del mondo a Monaco e perdi i freni alla Rascasse con una delle più iconiche Ferrari da Formula 1”.