Milan, tifosi rossoneri presi a schiaffi dagli ultras: scene di violenza durante la festa scudetto | VIDEO

Scene di grande festa in casa Milan per la vittoria dello scudetto ma, purtroppo, anche di violenza. La squadra di Stefano Pioli ha raggiunto un grandissimo risultato dopo il successo contro il Sassuolo con il risultato di 0-3, i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia per la 19esima volta. E’ stato raggiunto un risultato eccezionale, ben al di sopra delle aspettative della vigilia. I calciatori si sono scatenati al fischio finale e la festa è durata per tutta la notte, in particolar modo Zlatan Ibrahimovic ha guidato i festeggiamenti.

Un episodio da condannare si è verificato al termine della partita contro il Sassuolo. In un video che è diventato virale sul web si vedono alcuni ultras che colpiscono altri tifosi rossoneri, colpevoli di aver invaso il campo. L’ingresso nel rettangolo di gioco avrebbe fatto infuriare i componenti del tifo caldo che avrebbero reagito con schiaffi violenti ai tifosi al volto e in testa. Sono in corso accertamenti.