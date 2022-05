Milan, Pioli snobba l’Inter: “ieri ho guardato Alcaraz…”

SportFair

Duello a distanza tra Inter e Milan per la vittoria dello scudetto, il titolo potrebbe decidersi negli ultimi 90 minuti. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto in rimonta contro l’Empoli, i nerazzurri hanno rischiato seriamente di uscire dalla corsa al primo posto. La compagine di Stefano Pioli sarà chiamata a rispondere, nella difficile trasferta di domenica contro l’Hellas Verona.

Il tecnico Pioli ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita, e non ha risparmiato una frecciata nei confronti dell’Inter. “Ho visto grande motivazione e determinazione nei giocatori in settimana. Gli ostacoli superati ultimamente, e non solo ultimamente, ci hanno permesso di acquisire più consapevolezza. Ora è il momento di dimostrare che non siamo solo bravi, ma che possiamo essere i migliori. Stiamo iniziando a scrivere la nostra storia”.

“Giocare prima o dopo l’Inter non mi interessa, sappiamo cosa dobbiamo fare. Io so solo che mancano sette punti per lo scudetto e quelli dobbiamo fare. Esatto, sette punti per centrare qualcosa di straordinario e per dimostrare di essere i migliori. Quindi giocando sempre da Milan con il nostro atteggiamento e con la nostra mentalità. Se ho visto l’Inter ieri? No, ho rivisto il nostro allenamento e poi ho visto una gran partita di tennis, Alcaraz è un fenomeno…”.