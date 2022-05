Milan, notte di passione per lo scudetto: il discorso di Ibrahimovic, Pioli lancia i cori e il furto della medaglia | VIDEO

SportFair

Una notte di passione in Milan. Continua la festa per la vittoria dello scudetto, la squadra rossonera ha raggiunto un risultato veramente eccezionale. L’apoteosi è stata raggiunta con la partita contro il Sassuolo, il risultato di 0-3 dopo pochi minuti ha confermato la forza del gruppo guidato da Stefano Pioli. Il grande protagonista è stato Giroud che ha sfruttato la velocità e qualità di Leao, il tris è arrivato con Kessie. Al fischio finale è partita la festa, i tifosi si sono riversati in campo, i calciatori si sono scatenati e l’allenatore Pioli ha guidato i cori. La festa è andata avanti per tutta la notte e si sono registrati anche dei retroscena.

Durante i festeggiamenti l’allenatore Stefano Pioli ha subito il furto della medaglia celebrativa. “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”, era stato l’appello dell’allenatore del Milan. “Ehi mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani”, ha risposto la Lega Serie A. Discorso da brividi di Zlatan Ibrahimovic: “Vogliamo ringraziarvi dal nostro cuore per questo anno. Senza di voi non sarebbe stato possibile. Ho una cosa da dire… Milano non è il Milan, l’Italia è il Milan! Forza Milan sempre“, poi il boato dei tifosi.