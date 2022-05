Il Milan è campione d’Italia già domenica se… Tutte le combinazioni per festeggiare nella prossima giornata

SportFair

Il Milan si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha superato un ostacolo veramente insidioso, l’Hellas Verona in trasferta. La reazione dei rossoneri è stata da grandissima squadra, è stato ribaltato l’iniziale vantaggio di Faraoni. Il grande protagonista è stato il centrocampista Tonali, autore di una doppietta mentre la terza rete è stata messa a segno da Florenzi. Prestazione eccezionale di Leao, l’attaccante rossonero continua a fare la differenza grazie alla sua velocità e qualità, è stato determinante in occasione dei primi due gol. La squadra di Stefano Pioli è tornata in testa alla classifica del campionato di Serie A e guida la graduatoria con due punti di vantaggio sull’Inter. Il Milan si gioca tutto nelle prossime due partite: la gara casalinga contro l’Atalanta e quella in trasferta contro il Sassuolo. L’Inter, invece, dovrà vedersela contro il Cagliari e la Sampdoria. Al Diavolo mancano 4 punti per essere sicuro dello scudetto, ma i rossoneri potrebbero festeggiare già domenica.

Il Milan è campione già domenica se…