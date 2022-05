Milan-Atalanta, San Siro è uno spettacolo: la coreografia e la carica di Galliani | VIDEO

SportFair

Milan e Atalanta sono in campo per la 37esima giornata del campionato di Serie A, la stagione è arrivata ormai agli sgoccioli. E’ una sfida fondamentale per i rossoneri, in lotta per la vittoria dello scudetto. La squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello, si giocherà il primo posto nelle ultime due partite con l’Inter.

Il Milan è in campo contro l’Atalanta, a San Siro è presente il pubblico delle grandi occasioni. Lo spettacolo dei tifosi è impressionante, la coreografia bellissima: insieme a noi è la scritta con i cartoncini rossi, neri e bianchi. Sugli spalti anche Adriano Galliani che ha partecipato alla coreografia dei tifosi.