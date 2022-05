Milan-Atalanta 2-0, le pagelle di SportFair: è Leao l’uomo scudetto, ma Theo Hernandez è come Weah

SportFair

Milan, lo scudetto è quasi in ghiaccio. Deciso passo in avanti della squadra di Stefano Pioli che ha superato un altro ostacolo pericoloso, forse l’ultimo: l’Atalanta. La stagione è sempre più eccezionale per i rossoneri, la forza è stata confermata anche nella partita della 37esima giornata del campionato di Serie A. L’uomo del match è stato ancora una volta Leao, l’attaccante si è confermato decisivo ed è riuscito ad aprire la partita grazie ad un assist di Messias. Nella ripresa azione personale incredibile di Theo Hernandez. Il Milan si schiera con Leao, Giroud e Saelemaekers, gli ospiti rispondono con Pessina, Pasalic e Muriel. Nel primo tempo non si registrano grandi occasioni, una parata di Maignan su Muriel e un tiro di Leao. Nel secondo tempo Pioli si gioca la carta Messias, l’ex Crotone lancia Leao e la partita si sblocca. L’Atalanta ci prova, ma Theo Hernandez decide che è il momento di mettere il turbo: l’esterno parte dalla difesa e chiude i conti. Finisce 2-0. Il Milan ad un passo dallo scudetto, l’Inter dovrà vincere contro il Cagliari per tenere in vita le speranze di primo posto.

Milan-Atalanta, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 6.5: attento nel primo tempo su Muriel, grande parata nella ripresa.

Calabria voto 6: partita molto attenta di un calciatore preziosissimo per Pioli.

Kalulu voto 7: prestazione strepitosa di un vero top player in difesa. Acquisto eccezionale.

Tomori voto 7: come il compagno di reparto.

Hernandez voto 7.5: spinge con una discreta continuità, ma dà una mano preziosa anche in fase di copertura. Parte palla al piede nel secondo tempo e chiude i conti. Scatto come il miglior Weah.

Tonali voto 6: non demerita, viene sostituito dopo il gol del vantaggio.

Kessie voto 6: muscoli a centrocampo, il suo lavoro è sempre molto prezioso per la squadra.

Saelemaekers voto 6: non è il calciatore in grado di risolvere le partite, lascia il campo a Messias.

Krunic voto 6.5: finale di stagione eccezionale, è un calciatore completo.

Leao voto 7.5: è l’uomo dello scudetto, decide un’altra partita con un guizzo.

Giroud voto 5.5: partita difficile, non riesce sempre a far salire la squadra. Viene anche ammonito.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer 6, Ballo Toure, Diaz, Ibrahimovic, Rebic 6, Romagnoli, Florenzi s.v., Messias 6.5, Bakayoko s.v., Gabbia. All.: Pioli

ATALANTA (3-4-1-2):

Musso voto 5.5: non è reattivo in occasione del gol di Leao ma non è neanche tanto responsabile.

Palomino voto 6: non riesce a contenere gli avversari in velocità.

De Roon voto 6: schierato in posizione insolita dimostra un ottimo senso della posizione.

Djimsiti voto 5: fisicamente tiene il confronto con Giroud, ma in velocità è sempre in grossa difficoltà.

Zappacosta voto 6.5: una continua spina nel fianco sulla fascia. Ci prova con qualche cross pericoloso.

Pessina voto 6: non riesce ad inserirsi con la solita continuità.

Freuler voto 6: si prende la responsabilità di palloni importanti, fa girare la squadra.

Hateboer voto 5.5: non sembra nella migliore condizione dal punto di vista fisico.

Koopmeiners voto 5: prestazione da dimenticare, sbaglia tantissimo e viene anche ammonito.

Muriel voto 6: ci prova nel primo tempo, ma le chance per mettersi in mostra sono poche.

Pasalic voto 5.5: partita dell’ex. E si emoziona…

A disposizione: Rossi, Sportiello, Pedersen, Boga 5.5, Malinovskyi 5.5, Mihaila, Demiral 5.5, Scalvini 5.5, Miranchuk, Zapata 6. All.: Gasperini