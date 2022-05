Milan, arriva la svolta: Cardinale ha firmato, il club passa da Elliott a RedBird

SportFair

In casa Milan continua la festa, il club rossonero si è laureato campione d’Italia con grande merito. E’ stata una stagione eccezionale per la squadra di Stefano Pioli che è riuscita a ribaltare ogni pronostico. E’ arrivata anche la svolta dal punto di vista societario e le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti. Gerry Cardinale, il proprietario di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto per l’acquisto della maggioranza dal fondo Elliott. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di mercoledì.

L’accordo è stato raggiunto sulla cifra di 1,3 miliardi di euro, Elliott rimarrà con una quota di minoranza. Si tratta del signing, mentre per il closing con il vero e proprio passaggio delle quote servirà più tempo. Il primo passo sarà quello di stabilire le gerarchie dal punto di vista dirigenziale, in particolar modo sono da definire le situazioni di Paolo Maldini e Massara. Poi sarà il turno della campagna acquisti con uno dei primi temi da affrontare che riguarda il rinnovo di Leao, vero trascinatore del Milan allo scudetto. Le intenzioni di RedBird sono importanti, quella di una crescita graduale ma con investimenti immediati per confermarsi ad altissimi livelli e competere anche in campo europeo.