Messi è già stanco del Psg: trattativa in corso per il ritorno al Barcellona

Sono ore caldissime in casa Psg. La stagione del club francese non può essere considerata all’altezza, Mbappé e compagni hanno conquistato la Ligue 1 ma in Champions League il percorso si è interrotto troppo presto. La scorsa estate sono arrivati innesti di un certo spessore, la squadra è formata da calciatori fortissimi ma l’allenatore Pochettino non è riuscito a plasmare il gruppo. Uno dei colpi più importanti è stato l’arrivo di Leo Messi, l’argentino era considerato ancora uno dei calciatori più forti al mondo.

Il rendimento della Pulce è stato al di sotto delle aspettative, l’argentino ha messo in mostra le qualità dal punto di vista qualitativo ma non è risultato decisivo sotto l’aspetto realizzativo e dei risultati. Il futuro del calciatore è sempre più incerto, secondo le ultime indiscrezioni Messi non si sarebbe adattato in Francia e avrebbe manifestato tutte le perplessità per le situazioni dentro e fuori dal campo, dal calcio alla vita francese.

Il Barcellona è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, il rapporto umano è ancora fantastico ma anche dal punto di vista tecnico Messi è in grado di fare la differenza in Spagna. Il club blaugrana sta valutando la fattibilità dell’operazione, il desiderio del calciatore potrebbe fare la differenza.