Mbappé ha deciso, accordo con il Real Madrid: il tridente dei Blancos è stellare

SportFair

“La mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro a giugno”, aveva annunciato solo qualche ora fa Kylian Mbappé. Secondo le ultime indiscrezioni la decisione del calciatore francese sarebbe quella di accettare il corteggiamento del Real Madrid. L’accordo definitivo è stato già raggiunto, l’ufficialità arriverà entro i prossimi giorni. I Blancos sono concentrati sul finale di stagione, il rendimento della squadra di Carlo Ancelotti è stato entusiasmante. Il Real Madrid ha già trionfato in Liga e si prepara anche per la finale di Champions League, dovrà vedersela contro il Liverpool in una gara che preannuncia grande spettacolo.

La stagione di Mbappé è stata molto importante, nonostante il rendimento altalenante del Psg. Il club francese ha provato in ogni modo a convincere il classe 1998 al rinnovo, ma la risposta è stata negativa. Il sogno di Mbappé è stato sempre quello di indossare la maglia del Real Madrid, in più l’ultima stagione ha portato momenti di tensione con il Psg, sotto l’aspetto tecnico ma anche dal punto di vista dei rapporti personali.

Il Psg è pronto ad incassare un duro colpo, dal punto di vista tecnico e economico. Mbappé è il più forte in circolazione e sarà difficile sostituirlo con un calciatore dello stesso livello. Il Real Madrid è pronto a piazzare il colpo dell’anno, a parametro zero ma dovrà corrispondere un ricco contratto al calciatore. I tifosi Blancos sono già in delirio, il tridente Mbappé-Benzema-Vinicius promette scintille.