Max Biaggi adesso è leggenda: inserito nella Hall of Fame della MotoGP

Giornata speciale oggi al Mugello per Max Biaggi: l’ex centauro romano è ufficialmente una Leggenda della MotoGP. Il quattro volte Campione del Mondo della 250cc è stato inserito nella MotoGP Hall of Fame al Gran Premio d’Italia di Oakley, con lo spettacolare Autodromo Internazionale del Mugello che si è rivelato lo sfondo perfetto. Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha consegnato a Biaggi la sua Medaglia MotoGP Legend durante la cerimonia di oggi, alla presenza di molti volti famosi del paddock e un videomessaggio molto speciale inviato anche da Sua Altezza il Principe Alberto II di Monaco.

“Innanzitutto grazie a tutti per essere venuti. Questo è un giorno molto speciale per me e, prima di tutto, devo ringraziare Carmelo e Dorna, che lo realizzano, perché senza di loro nulla era possibile, quindi grazie mille, Carmelo.In secondo luogo, voglio dire grazie semplicemente a tutti coloro che realizzano questo, tutto il lavoro dei costruttori in passato, a partire da Aprilia, Honda, Yamaha, e tutte le persone che sono qui sono fondamentalmente le quelli che mi hanno sempre supportato, in squadre diverse e situazioni diverse, nelle giornate belle e brutte, quindi sono orgoglioso che siano venuti tutti, per me questo significa molto, perché la vita continua ancora dopo le corse. Sono anche orgoglioso del fatto che la mia famiglia mi abbia davvero incoraggiato nei giorni difficili a farlo ancora e a non arrendersi mai, e mi hanno supportato tutto il tempo. Oggi sono qui, mio ​​figlio e mia figlia sono qui, quindi questo è un momento molto emozionante perché ora possono dire: “Ehi, mio ​​​​padre è una leggenda”, quindi questo è qualcosa di interessante! Vent’anni fa, non ci pensavo nemmeno, quindi come uomo, anche questo è importante. Infine, ora sto entrando nella terza fase della mia vita, e ovviamente sono il proprietario del team. Voglio ringraziare Husqvarna e Sterilgarda, che realizzano questo sogno, quindi ora utilizzo la mia esperienza per creare, si spera, il nuovi piloti per il futuro, speriamo i campioni; chissà? Voglio ringraziare ancora Dorna, così come Carlos, perché hanno svolto un lavoro impeccabile negli anni e la MotoGP ora è semplicemente fantastica, quindi grazie mille“, ha dichiarato Max Biaggi.