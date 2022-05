Marquez e Honda in difficoltà, l’ammissione di Marc: “ai box siamo a corto di idee”

SportFair

La stagione 2022 di MotoGP non sorride a Marc Marquez: il pilota spagnolo della Honda, che ha dovuto fare i conti con problemi agli occhi a causa di una brutta caduta in Indonesia, non riesce ad essere tra i protagonisti in gara.

In Francia, ieri, Marquez ha chiuso la sua gara con un sesto posto, a 15 secondi dal vincitore Bastianini: “sono arrivato ancora una volta a 15 secondi dal vincitore ed il sesto posto è facile da accettare in queste condizioni. Sto cercando di adattare il mio stile di guida alla moto e la Honda sta lavorando per trovare una soluzione, ma abbiamo bisogno di qualcosa. All’interno del box siamo a corto di idee. A Jerez mi sono divertito perché ho potuto lottare, mentre qui ho rischiato soltanto nel primo giro per prendere la posizione e poi sono rimasto lì. Le probabilità di cadere erano elevate. Certamente se avessi preso qualche rischio in più sarei finito davanti a Johann Zarco”, ha affermato dopo la gara di Le Mans.

“Ieri avevo già detto che questa sarebbe stata più o meno la nostra posizione, ma senza le tre cadute davanti avrei chiuso in nona piazza. Non potevo andare più veloce”, ha concluso Marquez.