Tirava una brutta aria nello spogliatoio, il club con la puzza sotto il naso: Marcelo cacciato per flatulenze e risate fuori luogo

Tirava una brutta aria nello spogliatoio del Lione. Una storia veramente particolare è stata svelata da l’Equipe, in poco tempo ha fatto il giro di tutti i social e ha scatenato tantissime reazioni e discussioni tra i tifosi. Marcelo Antônio Guedes Filho, difensore ex Lione oggi al Bordaux sarebbe stato messo fuori rosa per aver emesso flatulenze e iniziato a ridere e scherzare nello spogliatoio con i compagni al termine di una prestazione disastrosa. L’episodio risale al mese di agosto, non era passata inosservata la decisione del Lione di mettere fuori rosa Marcelo per “comportamento inappropriato” dopo la sconfitta contro l’Angers con il risultato di 3-0. La prestazione del difensore non è stata all’altezza ed è stata condita da un autogol. Negli spogliatoi non avrebbe tenuto un comportamento considerato professionale, a causa di flatulenze e risate fuori luogo.

Il comportamento non sarebbe andato giù al direttore sportivo Juninho Pernambucano che avrebbe perso le staffe, seguito da un provvedimento durissimo: l’esclusione dalla squadra e gli allenamenti con le riserve. A gennaio la cessione.

Marcelo Antônio Guedes Filho, noto come Marcelo è un calciatore brasiliano classe 1987. Si tratta di un difensore centrale, roccioso e molto bravo nel gioco aereo. Nel corso della carriera è stato protagonista anche di qualche gol. E’ migliorato tanto anche nella fase di impostazione. E’ cresciuto nelle giovanili del Santos poi l’esordio in prima squadra. Si è messo in mostra, poi il passaggio al Wisła Cracovia. Si trasferisce al Psv e si dimostra un difensore affidabile, poi esperienze con Hannover 96 e Besiktas. La grande occasione si registra nel 2017 con il passaggio al Lione. Diventa un calciatore importante, ma l’avventura si conclude a causa delle… flatulenze. Il 28 gennaio 2022 si è trasferito a titolo gratuito al Bordeaux.