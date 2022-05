Marcell Jacobs non brilla ma vince i 100 metri di Savona: esordio vincente per il campione olimpico

SportFair

Esordio vincente per Marcell Jacobs a Savona. Il campione olimpico dei 100 metri ha fatto il suo debutto stagionale in questa distanza oggi, dopo il forfait di Nairobi per problemi intestinali ha corso oggi in 10.”04, aggiudicandosi la vittoria.

Un successo che non soddisfa troppo però Marcell Jacobs, che ha così commentato la sua gara ai microfoni Rai: “ho fatto un po’ di fatica, pensavo di correre meglio rispetto alla batteria, mi manca un po’ di brillantezza, pensavo di averne di più, però è òa prima dell’anno, abbiamo tempo per arrivare ai mondiali in forma, che è l’obiettivo principale, pensavo di correre un po’ meglio, a livello tecnico. Abbiamo rotto il ghiaccio, la prima gara almeno l’abbiamo portata a casa e ora si cerca di lavorare sempre di più“.