Marcell Jacobs in osservazione al Pronto Soccorso: non correrà a Nairobi

Marcell Jacobs non prenderà il via al meeting di Nairobi. Le indiscrezioni di ieri sono state confermate, il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 è stato costretto al forfait a causa di un problema gastrointestinale e si trova in osservazione al Pronto Soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital.

L’annuncio è arrivato direttamente dal coach Paolo Camossi. “Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda”.

Il primo malessere è stato accusato nel pomeriggio di venerdì, mentre stamattina è stato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso. L’atleta italiano non potrà prendere parte alla sua prima gara sui 100 metri dal giorno del trionfo olimpico a Tokyo.