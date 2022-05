Marcell Jacobs grande assente, Omanyala vince i 100 metri di Nairobi! Tortu 7°

SportFair

Era attesissimo l’esordio stagionale nei 100 metri del campione olimpico Marcell Jacobs. L’azzurro, però, non è sceso in pista oggi pomeriggio a Nairobi, al al Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour a causa di un malessere che lo ha costretto a recarsi in ospedale.

La gara dei 100 metri ha regalato comunque spettacolo, con uno strepitoso Omanyala che ha tagliato per primo il traguardo col tempo di 9.85. Gara non brillante per Filippo Tortu, che dopo una falsa partenza ha chiuso col tempo di 10.24, al 7° posto.

Secondo Fred Kerley, terzo sul podio di Nairobi invece Isiah Young.