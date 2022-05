Dal trasferimento a Madrid all’ammirazione per Valentino Rossi, Marquez ammette: “non dobbiamo essere tutti amici ma bisogna riconoscere ciò che ha fatto”

SportFair

Marc Marquez è stato protagonista di “La Caja” di Dazn e si è lasciato andare a tante confessioni, spaziando dai suoi ultimi infortuni all’aiuto importante di Dani Pedrosa come compagno di squadra, ma non solo.

Lo spagnolo della Honda ha parlato della possibilità di cambiare squadra: “è il team della mia vita, ho sempre detto che mi piacerebbe ritirarmi con Honda, ma dipende. Continuo con la stessa idea perchè ho la motivazione per lottare ancora per il titolo con questa squadra, non con un’altra, prima di provare un altro marchio“, ha affermato.

“La moto perfetta none siste“, ha aggiunto riferendosi alle difficoltà riscontrate quest’anno con la sua Honda.

“Io sono qui per gareggiare e lottare, che sia un titolo o meno, no lo so, ma spero di poter lottare. Sarebbe bello. Adesso prendo i weekend diversamente, non come un obbligo per dover uscire e vincere“, ha affermato ancora Marquez che ha poi spiegato come ha dovuto cambiare il suo stile di guida a causa del problema al braccio: “devo guidare diversamente, non come piace a me, ma a volte quello che mi piace non funziona“.

Lo spagnolo ha poi rilasciato un commento sul suo adattamento a Madrid, città in cui si è trasferito da qualche mese: “il segreto sta nel non andare in centro e mantenere una routine senza grandi cambiamenti. Andare in moto, in palestra vicino casa, stare con la famiglia. Cambia poco. I vantaggi? Una domenica pomeriggio vai a vedere Alcaraz a tennis“.

Non è mancata una parentesi sui suoi idoli: “quando ero bambino c’erano due piloti che andavano forte. Uno era Valentino Rossi e in Spagna era Dani Pedrosa. Era il pilota con cui sono davvero cresciuto, era diverso. Non era questione di una domenica, o due, o tre. Prima o dopo il riscaldamento ho chiesto loro di mettersi quello che indossava Pedrosa. Le prime gare sono state così. Sono uscito con la mentalità di vedere dov’era Dani e mi ha colpito dietro di sé. Ho dovuto imparare da qualcuno. Mi ha insegnato molto. Ho guardato la sua telemetria“.

Su Valentino Rossi ha poi aggiunto: “l’ammirazione per quello che ha fatto per il motociclismo, non solo per i suoi titoli, c’è ancora. È il pilota che ha emozionato di più. Quello che ci ha insegnato è ancora lì. Non mi vergogno“, ha ammesso Marquez, che ha anche affermato che lo avrebbe accompagnato nel giro d’onore di Valencia nel giorno del ritiro del Dottore. “Ovviamente una cosa non toglie all’altra. Con una persona si può andare d’accordo, di più o di meno. ..non dobbiamo essere tutti amici, ma ciò non toglie di riconoscere ciò che ha fatto“, ha concluso.