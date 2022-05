Follia al termine di Manchester City-Aston Villa: aggredito il portiere ex Roma Olsen | VIDEO

SportFair

Il Manchester City si è laureato Campione d’Inghilterra, ma la squadra di Guardiola ha rischiato la clamorosa beffa. La partita dell’ultima giornata di Premier League contro l’Aston Villa si è conclusa sul risultato di 3-2. Partenza sprint della compagine di Gerrard che passa in vantaggio dopo 37 minuti con un gol di Cash, al 69′ il raddoppio di Coutinho. La situazione è in salita, poi il Manchester City trova la forza di reagire e ribalta tutto con la doppietta di Gundogan e il gol di Rodri.

Al fischio finale si è scatenata la gioia dei tifosi del Manchester City che sono entrati in campo per festeggiare il titolo. Si sono registrati anche momenti di nervosismo, si è verificata l’aggressione nei confronti del portiere Robin Olsen. L’ex Roma è stato colpito con schiaffi e pugni, la denunciata è arrivata dal diretto interessato. “Quegli idioti che mi hanno attaccato non distruggeranno le mie emozioni della partita di oggi. Ho fatto il mio esordio in questo fantastico club, ed eravamo davvero vicini a fare un bel risultato contro un avversario difficile”.

Poi le scuse del Manchester City: “il club vuole sinceramente scusarsi con il portiere dell’Aston Villa Robin Olsen che è stato aggredito dopo il fischio finale della partita di oggi quando i tifosi sono entrati in campo. Il club ha avviato un’indagine immediata e una volta identificato il singolo responsabile sarà emessa una squalifica dallo stadio a tempo indeterminato”.