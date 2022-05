Malessere in Africa per Marcell Jacobs: rischia il forfait a Nairobi

SportFair

Brutte notizie per Marcell Jacobs, l’atleta italiano rischia di saltare l’appuntamento di Nairobi per il Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour. Nelle ultime ore ha accusato un malessere, nel dettaglio è emerso un problema intestinale.

La situazione è in continua evoluzione e soltanto domani mattina deciderà se presentarsi ai blocchi di partenza. Jacobs si è presentato con grandi ambizioni, ma rischia il clamoroso forfait. La gara è in programma alle 17.55 ore locali, le 16.55 in Italia.