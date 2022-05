Maglie e borse del Boca in dono agli arbitri: le autorità boliviane fanno irruzione nello spogliatoio, in corso indagini | VIDEO

SportFair

Scene folli dal Sudamerica, dove si disputa la Copa Libertadores. Il Boca Juniors è finito nella bufera dopo la vittoria contro l’Always Ready grazie al rigore segnato da Eduardo Salvio. Con questo successo, il Boca è riuscito ad avvicinarsi, dopo due sconfitte e due vittorie, alla capolista. Ma un episodio emerso a seguito dell’ultima partita mette in guai seri la squadra: secondo quanto riportato da TycSports e altri giornali sudamericani, la polizia boliviana ha fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro, Kevin Ortega, proprio durante il match, scoprendo l’impensabile: le autorità hanno trovato magliette e borse del Boca, regali fatti agli arbitri prima del match. Gli oggetti sono stati sequestrati e adesso si indaga sull’accaduto. La squadra avversaria ha deciso di non sporgere il Boca, che potrebbe anche non essere ‘colpevole’.

Aparece otro video sobre los “presentes que le dieron a los árbitros” en el partido entre #BocaJuniors y #AlwaysReady pic.twitter.com/r0jFHhBIWW — Erwin Quispe Perca (@ErwinQuispePerk) May 5, 2022