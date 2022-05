Madrid, anche Sinner è fuori: sconfitta pesantissima contro Auger-Aliassime

SportFair

Giornata da dimenticare per il tennis italiano a Madrid. Dopo quella di Musetti si è registrata anche l’eliminazione di Jannik Sinner. La partita contro Auger-Aliassime non è stata mai in discussione, il risultato finale lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Sinner al torneo di Madrid. L’italiano è stato annichilito dal canadese, la gara si è conclusa con il risultato di 6-1, 6-2. A fare la differenza è stato il servizio di Auger-Aliassime, mentre Sinner non è stato mai capace di rientrare in partita. Torneo da dimenticare per l’Italia, la corsa degli azzurri si è fermata agli ottavi di finale.