Madrid, l’allievo supera il maestro: Alcaraz vince contro Nadal e stacca il pass per le semifinali

E’ andato in scena il secondo quarto di finale del torneo di tennis a Madrid. Dopo la qualificazione di Djokovic, si sono affrontati Nadal e Alcaraz in un derby spagnolo veramente scoppiettante. Il classe 2003 è sempre più sorprendente, è stato autore di una partita di altissimo livello. Nadal non ha bisogno di presentazioni, ma l’aspetto fisico ha fatto la differenza contro un avversario molto più giovane.

Avvio sprint di Alcaraz che domina il primo set e riesce a conquistare addirittura tre break al connazionale, 2-6 il risultato. La risposta di Nadal è da campione. Il numero 4 Atp vince due break e chiude con un netto 6-1. Il terzo e decisivo set è più equilibrato. Alcaraz vince il break sull’1-2 e Nadal non riesce più a recuperare. Finisce 1-2 (2-6, 6-1, 3-6). Alcaraz in semifinale.